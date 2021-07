Grand-Tunis : Circulation interdite durant le week-end

Tweet Share Messenger

La circulation de tous les véhicules sera interdite durant le week-end, dans le Grand-Tunis, où les transports publics seront également suspendus, et ce à partir du samedi 10 juillet à 5h jusqu’au lundi 12 juillet à 5h.

C’est ce qu’annoncent les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana et la Manouba dans un communiqué publié ce soir, mardi 6 juillet 2021, à l’issue de la réunion organisée dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, en précisant que les urgences sanitaires, les rendez-vous pour la vaccination seront autorisés et que les professionnels autorisés à travailler, les élèves, les enseignants et les cadres concernés par les concours nationaux seront exemptés de cette mesure.

Il a également été décidé d’interdire les marchés hebdomadaires du 7 au 14 juillet, sachant que des espaces ouverts et contrôlés seront alloués à la vente des moutons pour la fête de l’Aïd El-Kébir.

Y. N.