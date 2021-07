Kaïs Saïed reçoit les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs

Tweet Share Messenger

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu, ce mardi 6 juillet 2021, au cours d’une cérémonie officielle organisée au palais de Carthage, les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs.

Il s’agit de:

– Ibrahim SY Savané, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république de Côte d’Ivoire,

– Veselin Dyankov, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république de Bulgarie,

– Caglar Fahri Cakiralp, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république de Turquie,

– Samuel Djobo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république du Cameroun,

– Asari Edem Allotey, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la république fédérale du Nigeria.









La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, selon un communiqué de la présidence de la république.

C. B. Y.