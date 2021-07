La cinéaste Kaouther Ben Hania parmi les nouveaux membres de l’Académie des Oscars

La cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania rejoint l’Académie des Arts et des Sciences du Cinéma qui remet chaque année les Oscars du cinéma.

Chaque année, l’Académie des Arts et des Sciences du Cinéma (la plus grande académie de cinéma dans le monde) invite des réalisateurs et des scénaristes du monde entier à la rejoindre, notamment les lauréats ou les nommés à la dernière cérémonie des Oscars.

L’Académie vient de dévoiler les nouveaux membres de la « Classe 2021 » où figure la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania qui était nommée dans la catégorie du meilleur film international lors de la dernière cérémonie des Oscars avec son film « L’homme qui a vendu sa peau ».

« L’académie est ravie de vous inviter parmi les membres de la Classe 2021. Vous êtes fortement demandée. Il parait que deux sections de l’Académie souhaitent vous avoir comme membre », indique l’annonce de l’Académie. Kaouther Ben Hania est en effet invitée aussi bien dans la section des réalisateurs que celle des scénaristes. Elle doit désormais décider quelle casquette lui sied le mieux.

Fawz Benali