L’Association des magistrats porte plainte contre Me Raddaoui, membre du Comité de défense Belaïd-Brahmi

L’Association des magistrats Tunisiens (AMT) a annoncé avoir porté plainte contre Me Ridha Raddaoui, membre du Comité de défense des deux martyrs Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi, et ce suite à la vidéo qu’il a récemment publiée et dans laquelle il accuse Rached Ghannouchi d’intervenir auprès des instances judiciaires en faveur du juge Bechir Akremi.

Dans un communiqué publié ce mardi 5 juillet 2021, l’AMT affirme que les déclarations de Me Raddaoui accusent directement l’association, et précise que l’avocat sera poursuivi pour diffamation : «L’enquête déterminera si ces propos sur l’existence d’un dossier de corruption aussi grave s’avèrent fondés, et la justice décidera alors de poursuivre les personnes impliquées ou si une procédure sera engagée contre l’avocat si ses déclarations s’avèrent diffamatoires».

La même source a également annoncé avoir également saisi la justice contre l’administrateur de la page Facebook «Tunisie politique», en l’accusant de vouloir ternir l’image de l’association et celle de son président, en réaffirmant sa volonté à éclairer l’opinion publique à ce sujet.

Rappelons que Me Ridha Raddaoui, avait affirmé dans une vidéo live postée vendredi dernier, que le chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi poursuit ses interventions pour faire pression sur les instances judiciaires dans l’affaire du juge Bechir Akremi et éviter que ce dernier soit poursuivi, notamment pour des affaires de terrorisme étouffées et qui pourraient, selon l’avocat révéler l’implication d’ Ennahdha dans les violences politiques et le terrorisme en Tunisie.

Y. N.