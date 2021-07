Ons Jabeur remercie ses fans : «Je quitte Wimbledon la tête haute et vraiment fière de moi» (Photos)

Tweet Share Messenger

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur (24e mondiale) a posté un message cet après-midi, mardi 6 juillet 2021, après avoir quitté le Grand Chelem londonien en quarts de finale : «Je quitte Wimbledon la tête haute et vraiment fière de moi», a-t-elle notamment écrit.

«Un merci spécial à mon équipe et à tous mes fans à travers le monde ! Je vous aime !» a ajouté la championne tunisienne de 26 ans, qui a fait vibrer ses compatriotes, qui l’ont nommé «ambassadrice de la joie et du bonheur», en la remerciant de faire honneur à la Tunisie et à la femme tunisienne, qui plus est en











De son côté la fédération tunisienne de tennis (FTT) a également remercié la joueuse de tennis en écrivant : «Merci Ons pour cette semaine de rêve et de joie que tu as ancrée dans le cœur des tunisiens».

«Notre star nationale, Ons Jabeur est en train d’ écrire l’ histoire en lettres d’or à Wimbledon. « She is from Tunisia ». Grâce à elle le nom de notre pays est sur toutes les bouches à Londres. Un » success story » unique en Afrique et dans le monde arabe. Vivement les Jeux Olympiques Tokyo 2020», avait commenté, hier, le Comité national olympique Tunisien (Cnot)

Y. N.