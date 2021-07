Appel citoyen pour le droit au logement et à la ville

Centre-ville de l’Ariana.

Le Comité de soutien de Ommi Meherzia et sa famille dans leur droit au logement a publié aujourd’hui, mercredi 7 juillet 2021, le communiqué suivant pour faire pression sur les autorités locales et nationale en vue de garantir le droit au logement pour les familles en situation précaire, notamment en cette période de pandémie sanitaire.

Six semaines se sont écoulées depuis l’éviction abusive et indigne de Ommi Meherzia et sa famille de leur logement ne leur laissant d’autre choix que de faire sit-in devant la maison en guise de protestation. Cette injustice a provoqué une vague de soutien spontané de la part des habitants du quartier, de plusieurs citoyens et de militants dont l’action s’est multipliée et structurée au fur et à mesure de leur mobilisation. Dans ce cadre il nous paraît judicieux de faire le point sur l’avancement de cette affaire.

L’incident remonte à l’aube du jeudi 27 mai 2021 quand les forces de police se sont introduits par effraction et ont expulsé madame Meherzia Trabelsi Drissi âgée de 86 ans et habitant près de 70 ans dans cette maison à Ariana ville avec ses deux filles et son petit fils. Il est à noter que cette expulsion musclée et sans préavis a eu lieu en pleine crise pandémique. Elle vient servir les intérêts des spéculateurs du marché immobilier et plonger en contrepartie la famille dans la précarité.

Depuis, la famille a mené avec les habitants du quartier, le comité de soutien et plusieurs associations une série d’actions allant des protestations devant le tribunal le siège du gouvernorat et la municipalité, jusqu’aux réunions avec le gouverneur et le maire de Ariana, en passant par une lettre ouverte adressée aux députés de Ariana et une pétition signée par un important nombre de citoyens et citoyennes, ainsi qu’une conférence de presse à la SNJT et des cercles de débats devant la maison afin de rendre publique cette affaire et défendre le droit de la famille de conserver leur logement et le sauver d’une éventuelle démolition où à minima leur garantir un relogement décent.

Il est à noter aussi que cette mobilisation a été menée dans une indifférence totale de la part des autorités d’autant plus qu’aucun responsable n’a pris la peine de se déplacer et prendre contact avec Ommi Meherzia après l’acte d’expulsion forcée. Au contraire, ils ont tout fait pour se soustraire à leurs responsabilités politiques et sociales sous une variété de prétextes.

Pire encore, la mobilisation a été cible d’un harcèlement policier afin de disperser nos efforts : dans un premier temps à travers l’arrestation de quatre jeunes du quartier assurant le sit-in nocturne et leur traduction devant le tribunal avec la fameuse et abusive accusation d’outrage à fonctionnaire. Et dans un deuxième temps à travers la destruction et confiscation du mini amphithéâtre en bois fabriqué et prêté par le collectif “Bila 3onwan” pour nos cercles de débat devant la maison.

Après un mois de mobilisation de terrain nous avons suspendu le sit-in tout en poursuivant notre bataille pour le droit au logement sur d’autres fronts :

– d’abord intenter deux procès concernant le droit de maintien dans les lieux et la mise en péril de personnes vulnérables en temps de pandémie, au nom de la famille de Ommi Meherzia et avec l’appui de l’association Beity et d’un groupe bénévole d’avocats;

– ensuite former une large coalition pour le droit au logement décent et à la ville pour les classes populaires dont nous annoncerons bientôt la naissance, les objectifs et les actions.

Nous profitons aussi pour remercier au nom de la famille de Ommi Meherzia et le comité de soutien tou.te.s les habitant.e.s du quartier, les journalistes et les défenseurs des droits économiques et sociaux qui se sont mobilisé.e.s et ont soutenu cette bataille. La mise en commun des différents efforts a permis en effet de donner de l’ampleur au droit au logement et d’élargir les horizons de la lutte contre les politiques de mise à la marge forcée des classes populaires dans les villes et la lutte pour la mise en place de politiques publiques qui leur garantissent au lieu de cela le droit au logement décent et à la ville.

Nous vous invitons à la fin de continuer à suivre l’affaire à travers la page facebook Coalition pour le droit au logement et la ville