Gafsa : Plainte contre un citoyen qui a organisé une fête pour son mariage, malgré sa contamination par le coronavirus

La direction régionale de la santé de Gafsa a décidé de poursuivre en justice un citoyen, qui a organisé une fête pour son mariage, chez lui à Mdhilla, alors qu’il avait été testé positif au coronavirus et que les autorités sanitaires l’en avait alerté…

La DRS a de ce fait décidé de le poursuivre pour homicide volontaire et mise en danger de la vie d’autrui, sachant que suite à cette fête, la mère du concerné a été contaminée et a succombé au coronavirus, précise la DRS, citée par Shems FM, en ajoutant que sa sœur, a également été contaminée, et qu’elle a été admise en réanimation.

D’autres invités ont également contracté le coronavirus, dont certains issus d’autres régions, notamment du Kef, de Kébili et de Tozeur, ajoute la même source.

Y. N.