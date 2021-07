Coronavirus : Fermeture du gouvernorat de Monastir et interdiction des baignades durant le week-end

Face à l’aggravation de la situation sanitaire, liée au coronavirus, au gouvernorat de Monastir, les autorités régionales ont décidé ce jeudi 8 juillet 2021 de fermer toute la région et d’y interdire la circulation et les déplacements durant le week-end prochain.

Toutes les villes du gouvernorats sont classées rouges, avec un taux d’incidence variant entre 356 et 1274 cas/100.000 habitants, et il a été décidé d’interdire les déplacements entre les délégations ainsi que les baignades, ajoute le gouvernorat, qui a également annoncé l’interdiction de s’attabler dans les cafés et les restaurants durant cette même période.

La même source a aussi décidé de suspendre les souks hebdomadaires, à partir de samedi prochain, sachant que cette mesure se poursuivra jusqu’au 15 juillet.

Y. N.