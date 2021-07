I Watch menace de saisir la justice contre l’UGTT et la présidence du gouvernement

L’organisation non gouvernementale I Watch a annoncé, ce jeudi 8 juillet 2021, qu’elle poursuivra en justice l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) si elle ne met pas fin à son congrès extraordinaire non électif, ainsi que la présidence du gouvernement qui lui a donné une autorisation à cet effet.

I Watch s’est adressée via un huissier de justice à l’UGTT et à la présidence du gouvernement au sujet de ce congrès tenu, aujourd’hui et demain, dans un hôtel à Sousse, un gouvernorat qui est censé observer un confinement général ces jours-ci et vers lequel et en provenance duquel les déplacements sont interdits.

L’ONG a, par ailleurs, averti les représentants des deux institutions que le non respect du confinement et des mesures en vigueur de lutte contre la propagation de la pandémie est un crime passible de poursuites selon l’article 312 du Code pénal.

Et d’assurer qu’elle «saisira la justice si on ne met pas un terme à cette mascarade, pour poursuivre ceux qui participent à menacer la santé des Tunisiens».

Le 1er jour congrès de l’UGTT s’est tenu aujourd’hui avec une grande affluence. Un comportement illégal, irresponsable et inhumain, digne d’un gang de bandits, dans les circonstances sanitaires actuelles que traverse le pays.

C. B. Y.