La Haica met en garde contre l’octroi d’aides financières aux médias pour les contrôler

Tweet Share Messenger

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a mis en garde, dans un communiqué rendu public hier, mercredi 7 juillet 2021, contre l’octroi d’aides financières aux médias sinistrés par la crise sanitaire par le gouvernement «sans respecter les principes de transparence, d’intégrité et d’équité, et sans adopter de critères spécifiques, fixés en amont et objectifs, à l’instar des expériences pionnières dans ce domaine».

La Haica a, également, dénoncé le fait de ne pas avoir été impliquée, en tant qu’instance de régulation constitutionnelle, dans le processus d’octroi des aides, accusant le gouvernement d’avoir favorisé des médias sur d’autres et d’avoir ignoré les médias associatifs.

«L’instance rejette la politique de discrimination adoptée par le gouvernement dans ce dossier vis-à-vis d’un certain nombre de médias», lit-on notamment dans le communiqué de la Haica, qui assure, par ailleurs, son soutien au principe d’aider financièrement les médias.

De son côté, Mofdi Mseddi, conseiller chargé de la communication auprès du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a estimé que la Haica «a [moralement] chuté», en commentaire à ce communiqué, affirmant que les critères d’octroi des aides avaient été définis par arrêté sous la gouvernance d’Elyes Fakhfakh.

C. B. Y.