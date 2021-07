La harissa renforce son label tunisien

Le Food Quality Label Tunisia a été lancé en 2014 pour protéger la harissa tunisienne des imitations sur les marchés internationaux. Le label constitue une garantie de l’origine tunisienne et de la recette traditionnelle.

Les fabricants de la harissa labellisée soumettent leurs produits à des audits externes réalisés par l’Institut national de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (Innorpi) afin de garantir le respect rigoureux du cahier des charges. Avec l’appui du projet Pampat (Onusi/Seco) et suite à plusieurs années de travail, l’Innorpi est devenu aujourd’hui le premier et le seul organisme certificateur en Tunisie accrédité par le Tunac.

L’intérêt croissant des consommateurs pour la «harissa» sur les marchés internationaux a mené à une grande prolifération des imitations étrangères de notre pâte rouge qui sont commercialisées sous la dénomination «harissa», mais qui ont très peu en commun avec la recette tunisienne authentique.

Protéger la harissa tunisienne des imitations sur les marchés internationaux

Cette problématique a poussé les institutions tunisiennes à s’engager dans la valorisation du produit phare tunisien. C’est dans ce cadre que le Food Quality Label Tunisia a été lancé en 2014 par le ministère de l’Industrie pour protéger la harissa tunisienne des imitations sur les marchés internationaux. Le label apposé sur les boites de harissa tunisienne certifiée constitue une garantie de l’origine tunisienne, de la recette traditionnelle, de la traçabilité, et de la qualité et de la fraîcheur des ingrédients. Les fabricants de la harissa labellisée soumettent leurs produits à des inspections internes et externes afin d’assurer la qualité constante du produit et garantir le respect rigoureux du cahier des charges qui a été publié par arrêté du ministre de l’Industrie.

Aujourd’hui, le Food Quality Label Tunisia a franchi un nouveau palier : l’Innorpi, qui est chargé comme organisme de contrôle et de certification de la Harissa Food Quality Label Tunisia , vient d’être accrédité par le Conseil national d’accréditation Tunac selon le référentiel international ISO 17065/2012. Une petite cérémonie restreinte de remise du certificat d’accréditation s’est tenue le 2 juillet 2021 au siège de l’Innorpi pour célébrer cet aboutissement.

Aucun organisme de contrôle et de certification tunisien n’avait auparavant été accrédité pour l’évaluation de la conformité des produits. Il s’agit donc d’une double première pour la Tunisie. L’Innorpi est devenu le premier et le seul organisme certificateur accrédité en Tunisie selon la norme ISO 17065, tandis que le Tunac a réalisé pour la première fois le processus d’accréditation d’un organisme certifiant les produits. L’introduction du Food Quality Label pour la harissa a poussé les institutions tunisiennes chargées du contrôle à élargir et approfondir leurs compétences selon les normes internationales applicables pour pouvoir offrir toutes les garanties à une clientèle chaque fois plus exigeante.

Renforcer les capacités des institutions impliquées dans la certification

Ce grand aboutissement arrive après plusieurs années de travail d’une équipe pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle constituée par les cadres du ministère de l’Industrie, de l’Innorpi, du Tunac et du Groupement des industries des conserves alimentaires (Gica), l’organisme gestionnaire du Food Quality Label pour la «harissa». Tous les travaux d’assistance ont été appuyés par le Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir (Pampat– phase 1). Le Pampat est financé par le secrétariat d’Etat à l’économie de la Confédération Suisse (Seco) et géré par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi).

Au cours des dernières années, le Pampat a organisé plusieurs formations et a mis en place tout un programme d’accompagnement pour renforcer les capacités des cadres des institutions impliquées en ce qui concerne les procédures de certification, la mise en place du système documentaire, le développement des audits de contrôle et certification des produits labélisés ainsi que les procédures et les exigences pour l’obtention de l’accréditation.

Le perfectionnement du système de gestion et contrôle du Food Quality Label Tunisia contribuera à mieux positionner le produit phare tunisien sur les marchés. En effet, depuis plusieurs années le Gica en collaboration avec les entreprises de harissa certifiée et avec l’appui du projet Pampat 1 ont mis en place un programme de promotion pour la Tunisian Harissa pour faire connaître le produit phare au grand public en Europe et aux Etats-Unis. Grâce au Food Quality Label Tunisia, la concurrence inter-entreprises a été laissée de côté pour privilégier plutôt la promotion de la recette authentique de la «harissa tunisienne» sur les marchés internationaux.

L’harissa patrimoine culturel immatériel de l’humanité

C’est dans ce cadre que plusieurs collaborations avec des associations de chefs cuisiniers tunisiens et étrangers de renommée ont été établies et ont pu mobiliser l’attention des médias tels que France 24, Euronews et Al Arabia. L’amélioration de la notoriété de la «harissa» de qualité supérieure a eu des retombées positives sur toutes les entreprises et représente ainsi une réussite partagée. Les différentes activités promotionnelles menées à l’international ont permis aux sociétés de harissa labélisées de quintupler leurs marchés d’exportation.

Aujourd’hui, les autorités tunisiennes avec l’appui du Pampat ont décidé d’aller plus loin dans la protection du produit phare tunisien par excellence. Grâce à une coopération entre le ministère de l’Industrie, le ministère des Affaires culturelles, l’Institut national du patrimoine (INP) et le Gica, le savoir-faire tunisien pour la production de la «harissa» pourra bientôt intégrer la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. Le dossier a été officiellement soumis par l’Etat tunisien à l’Unesco en 2020 et se trouve en phase finale d’étude. La reconnaissance internationale de la tradition et du savoir-faire 100% tunisien liée à la production de la «harissa» représentera un grand acquis pour promouvoir davantage les produits du terroir tunisiens sur les marchés.

