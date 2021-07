Nissaf Ben Alaya : «Le système de santé s’est effondré et le corps médical est épuisé»

Pr Nissaf Ben Alaya, porte-parole du ministère de la Santé, a rappelé ce jeudi 8 juillet 2021 que la situation en Tunisie est catastrophique, en alertant : «Le système de santé s’est effondré et le corps médical est épuisé»

Intervenant lors de l’émission Midi Show sur Mosaïque FM, Pr Ben Alaya a précisé que le variant Delta (indien) est actuellement le plus répandu en Tunisie, sachant qu’il touche des patients de plus en plus jeunes et qu’il est plus virulent et plus contagieux.

Ainsi le nombre de contaminations est en forte hausse et les lits de réanimation et d’oxygène ne sont quasiment plus disponibles dans différents hôpitaux arrivés à saturation, ce qui augmente le nombre de décès, a-t-elle encore ajouté, en appelant au respect des protocoles sanitaires et des gestes barrières afin de se prémunir et en affirmant que le système sanitaire s’est écroulé.

«Tous ceux qui peuvent éviter de sortir, sont invités à rester chez eux, et les autorités doivent tout mettre en œuvre pour l’acquisition des vaccins afin de vacciner le maximum de Tunisiens. Nous devons tous ensemble lutter contre cette pandémie, nous sommes en guerre et seule l’union fera la force, ainsi, chacun de son côté doit faire les efforts nécessaires pour venir à bout du coronavirus», a indiqué Pr Ben Alaya.

La porte-parole du ministère de la Santé a ajouté que le nombre de décès enregistrés au quotidien est effrayant : «Nous devons unir nos efforts pour sauver le bateau qui coule. Avec des sacrifices au quotidien, en changeant nos habitudes, en respectant les gestes barrières et tous les protocoles, nous pouvons venir à bout de cette pandémie et gagner cette guerre sans précédent».

Y. N.