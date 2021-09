Tunisie : L’Onat dénonce la comparution de civiles devant la justice militaire et adresse un message au président

Tout en rappelant sa position en faveur des mesures 25 juillet, l’Ordre national des avocats tunisiens (Onat) a adressé un message au président de la république Kaïs Saïed, lui demandant de rassurer le peuple et de satisfaire ses revendications, «loin de toute ingérence étrangère et dans le respect des droits et libertés».

A ce propos, l’Onat a souligné dans un communiqué publié ce samedi 4 septembre 2021, son opposition à la comparution des civiles, dont les avocats, devant la justice militaire en estimant que cela va contre les principes d’un procès équitable.

«Émettre un mandat de dépôt à l’encontre d’un confrère avant de l’interroger et d’entendre sa défense, est une violation de la loi, de la présomption d’innocence et du droit à la défense, sachant que les avocats ne sont pas au-dessus de la loi» , indique l’Onat, en référence à Me Mehdi Zagrouba, placé en détention dans l’affaire dite de l’aéroport et dans laquelle sont impliqués des députés Al-Karama, à leur tête Seifeddine Makhlouf.

D’autre part, l’Ordre des avocats, a appelé le président Saïed à mettre en œuvre des mesures pouvant de mettre fin à cette situation d’exception, et à «adresser un message clair et rassurant au peuple tunisien et à satisfaire ses revendications loin de toute ingérence étrangère et dans le respect des droits et libertés».

L’Onat est également revenu sur l’agression, par la police, de manifestants descendus au centre-ville de Tunis, pour appeler à révéler la vérité sur les assassinats politiques de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi : «Nous rappelons notre attachement au droit de manifester à la liberté d’expression et appelons, à nouveau, à révéler la vérité sur ses assassinats politiques, sur les réseaux qui sont impliqués dans l’envoie des jeunes au jihad ainsi que ceux liés aux affaires de corruption».

Y. N.