Les ambassadeurs du G7 en Tunisie appellent Kais Saied à accélérer la définition d’une feuille de route

Les ambassadeurs du Groupe des sept (G7) en Tunisie ont rendu public un communiqué, ce lundi 6 septembre 2021, à travers lequel ils ont réaffirmé leur soutien à la Tunisie et appelé le chef de l’État, Kais Saied, à accélérer la définition d’une feuille de route pour la période à venir.

Ci-après la traduction du communiqué des G7 :

« Nous, le Groupe des Sept, réaffirmons notre engagement continu en faveur du partenariat avec la Tunisie alors qu’elle est en train de développer les structures politiques et socio-économiques nécessaires pour répondre aux demandes légitimes de son peuple pour un meilleur niveau de vie et une gouvernance honnête, efficace et transparente.

« Nous appelons à un retour rapide à un ordre constitutionnel, dans lequel un parlement élu joue un rôle important. Nous soulignons la nécessité urgente de nommer un nouveau chef de gouvernement pour former un gouvernement capable de faire face aux crises économiques et sanitaires immédiates auxquelles la Tunisie est confrontée et créant un espace pour un dialogue inclusif sur les réformes constitutionnelles et électorales proposées.

« Alors que ce processus prend forme, nous appelons à un engagement public continu et au respect de tous les droits civils, politiques, sociaux et économiques des Tunisiens, ainsi qu’à l’État de droit.

« Plus tôt le président Kais Saied donnera une idée claire de la voie à suivre qui répond aux besoins du peuple tunisien, plus tôt la Tunisie pourra se concentrer sur la résolution des défis économiques, sanitaires et sociaux auxquels le pays est confronté.

« Le Groupe des Sept reste déterminé à faire en sorte que les valeurs démocratiques partagées restent au cœur de nos relations continues ».

C. B. Y.