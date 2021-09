Tunisie : Des fournitures scolaires vendues sans marge bénéficiaire

A l’occasion de la rentrée scolaire, les grandes surfaces ont décidé de vendre certaines fournitures scolaires au prix du coûtant, sans marge bénéficiaire. C’est ce qu’a indiqué, ce lundi 6 septembre 2021, le président de la Chambre syndicale nationale des grandes surfaces relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Hedi Baccour.

S’exprimant sur Shems FM, M. Baccour a expliqué que son organisation a voulu interagir positivement avec l’appel lancé, à cet effet, par le président de la république, Kaïs Saïed, après avoir répondu favorablement à son appel de réduire les prix des produits alimentaires et d’hygiène.

Cette mesure concerne une grande partie des fournitures scolaires, telles que des cahiers, des feutres, des stylos, des crayons de plomb et de couleurs, des gommes, des ardoises, des colles, des compas, des ciseaux, des trousses et des sacs à dos. En revanche, ce n’est pas le cas des cahiers subventionnés et des livres scolaires, car ils ne se vendent pas dans les grandes surfaces.

C. B. Y.