Tunisie : Hommage à l’adjudant de la GN Sami Mrabet, tombé pour la patrie le 6 septembre 2020 à Sousse (Photos)

Il y a un an, jour pour jour, l’adjudant de la garde nationale Sami Mrabet, a été tué dans une attaque terroriste au croisement d’Akouda et El-Kantaoui au gouvernorat de Sousse. Des cérémonies ont été organisées à sa mémoire, ce lundi 6 septembre 2021, à Sousse et à Moknine, sa ville natale, et où il repose au carré des martyrs

Lors de cette attaque perpétrée le jour du 64e anniversaire de la Garde nationale et revendiquée par l’organisation terroriste de l’État islamique (Daech), Sami Mrabet, a été intentionnellement heurté par une voiture, puis poignardé de plusieurs coups de couteau, par des terroristes, qui ont également agressé de la même manière l’adjudant Rami Limam qui a été grièvement blessé et qui a subi plusieurs opérations, dont une première ayant duré plus de 7 heures et qui a permis de lui sauver la vie.













Pour rendre hommage à Sami Mrabet, tombé pour la patrie un triste 6 septembre 2020, le gouvernorat de Sousse a organisé une cérémonie à sa mémoire, en présence de ses collègues, des membres de sa famille, encore très affectés par son départ, et des responsables régionaux et locaux, notamment la gouverneure.

Le gouvernorat de Monastir a également organisé une autre cérémonie au cimentière de Moknine, en présence de cadres et agents de la GN, de responsables locaux et régionaux et la famille du martyr et a inauguré, à l’occasion une place au nom de Sami Mrabet au centre de sa ville natale.













La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a également rendu un hommage au martyr de la nation, tombé pour la patrie dans sa lutte contre le terrorisme et a souhaité prompt rétablissement à Rami Limam, encore en convalescence après de lourdes blessures…

Y. N.