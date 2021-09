Gel de l’Assemblée en Tunisie : Depuis Vienne, Khlifi appelle l’Union interparlementaire à intervenir (Photos & Vidéo)

Les députés gelés Fathi Ayadi (Ennahdha) et Oussama Khlifi (Qalb Tounes), ont participé ce mardi 7 septembre 2021, à la Conférence mondiale des présidents de parlement organisée par l’Union interparlementaire qui se déroule à Vienne. Oussama Khlifi a prononcé une allocution, demandant à cette organisation mondiale à intervenir en Tunisie, notamment pour un retour de l’Assemblée, dont les activités ont été gelées le 25 juillet dernier par le président de la république.

Le député Qalb Tounes a commencé son intervention lors de cette conférence, organisée conjointement par l’Union interparlementaire, le gouvernement autrichien et les Nations Unies, par transmettre les salutations du président de l’Assemblée (Rached Ghannouchi), qui n’a pas pu se rendre a Vienne pour prendre part à cette réunion à cause de la situation politique et démocratique en Tunisie, dit-il.

Khlifi a dans ce sens indiqué que le gel du parlement et la levée de l’immunité des parlementaires décidés par le président de la république vont contre la constitution et bloquent les institutions démocratiques en Tunisie : «L’Assemblée a été gelée, les députés ont été empêchés de se réunir comme le prévoir la constitution et leur immunité levée. Il y a également eu des décisions portant atteintes aux droits et des libertés, notamment le droit de circulation contre des députés, sachant que certains sont en résidence surveillée alors que d’autres ont été jugés par la justice militaire».











L’élu Qalb Tounes, parti dont le président et son frère sont en prison en Algérie, où il sont récemment entrés illégalement, poursuit : «Tous ces abus vont contre la démocratie parlementaire et cela implique une intervention rapide de l’Union interparlementaire pour aider la Tunisie à revenir rapidement à la démocratie et préserver l’une des plus importantes expériences démocratiques».

Pour conclure le député gelé a affirmé attendre le soutien de l’Union interparlementaire, qu’il a invité à former une délégation pour effectuer une visite en Tunisie, «afin de suivre de près la crise parlementaire et politique et s’enquérir de la situation des députés élus et de l’Assemblée», a-t-il encore indiqué.

