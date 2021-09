Slim Hakimi : «Washington s’immisce en Tunisie parce que la situation économique y est devenue grave» (Vidéo)

Tweet Share Messenger

Slim Hakimi, un islamiste doublé d’un complotiste, qui se prend pour un grand analyste politique, dont l’un des faits d’armes est d’avoir percé le mystère de l’assassinat de Kennedy à Dallas en en attribuant la responsabilité avec une confiance déconcertante l’Eglise protestante, a fait une autre révélation de taille sur sa tribune préférée, la chaîne islamiste illégale Zitouna TV, hier soir, lundi 6 septembre 2021, en expliquant pourquoi les États-Unis s’immiscent dans les affaires internes de la Tunisie… Il commentait la récente visite à Tunis d’une délégation parlementaire états-unienne et sa rencontre avec le président Kais Saïed. Vidéo.

Selon lui, les États-Unis sont intervenus parce que la situation économique dans notre pays est devenue grave ! Waw quel scoop! Quelle lumière ! Et qui est responsable de cette situation économique catastrophique marquée par un chômage de masse, des finances publiques dévastées et surtout l’explosion de la corruption, dont les islamistes, qui en sont sont les principaux responsables, ne parlent jamais (comme par hasard !)? Est-ce que cette situation est nouvelle ? N’était-elle pas inquiétante au cours des dix dernières années, quand les islamistes étaient aux commandes, et elle l’est brusquement devenue, comme par magie, après les mesures constitutionnelles annoncées le 25 juillet par le président Kaïs Saïed et qui ont mis hors-jeu le parti Ennahdha ?

Les islamistes semblent découvrir les problèmes de la Tunisie depuis un mois et demie. Quand ils étaient au pouvoir, ils étaient dans le déni, alors que les citoyens en bavaient, mais une fois écartés, cela est devenu leur principale obsession. Ils dressent de la situation économique un tableau noir comme la nuit sachant que ce sont eux et leurs alliés corrompus jusqu’à la moelle qui l’ont ainsi noirci. Car jamais la Tunisie n’a été aussi mal gouvernée et ne s’est aussi mal portée que sous leur règne et avec leurs acolytes aux affaires!

I. B.

Vidéo.

Articles liés: