Affaire de l’aéroport : L’examen du dossier de l’avocat Zagrouba reporté au 15 septembre

La chambre d’accusation du Tribunal militaire a décidé de reporter l’examen du dossier de l’avocat Mehdi Zagrouba, en détention depuis le 2 septembre 2021, dans le cadre de l’affaire de l’aéroport.

L’examen a été reporté au 15 septembre 2021, précise les avocates de la défense Hanen Khemiri et Ines Harrath, sachant que la demande de libération provisoire n’a pas, quant à elle, encore été examinée.

Notons que les avocat ont effectué un rassemblement, en affirmant que leur confrère est victime d’une injustice et que son arrestation est arbitraire, disent-ils.

De son côté Me Anouar Ouled Ali, l’avocat islamiste a affirmé que les robes noires doivent s’unir pour faire face aux abus, peu importe leur orientation, et en estimant que Me Zagrouba sortira bientôt de prison.

«Quelques avocats commencent à s’en prendre les uns aux autres. Certains se prétendent avec les mesures du 25 juillet, d’autres se disent contre, mais la justice doit nous unir, autrement c’est une honte pour la profession», a-t-il ajouté, en dénonçant, par ailleurs, l’intervention de la justice militaire pour des affaires civiles.

L’avocat islamiste a par ailleurs, affirmé que le dossier de l’affaire de l’aéroport a été monté de toute pièce en accusant les syndicats de police d’avoir mis la pression sur la justice, alors que plusieurs vidéos ont circulé montrant les députés Al-Karama, lançant des insultes et des menaces notamment contre la police des frontières et ce pour faire voyager de force une femme fichée S17.

Notons d’ailleurs, que le député gelé Seifeddine Makhlouf (Al-Karama) fait l’objet d’un mandat d’amener dans cette affaire, mais n’a toujours pas été arrêté, alors que la police poursuit ses recherches.

Y. N.