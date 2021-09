Kairouan : Intervention des autorités après une alerte sur un cas de maltraitance d’une dame âgée (Photos)

Tweet Share Messenger

Alertée sur un cas de maltraitance d’une femme âgée, à Bouhajla, la délégation régionale de la femme, de la famille, et des personnes âgées de Kairouan est intervenue ce mercredi 8 septembre 2021, et une enquête a été ouverte.

La délégation relevant du ministère des affaires de la femme, de la famille, et des personnes âgées a précisé que la victime qui vivait dans des conditions ignobles et indécentes a été prise en charge, sachant que la police a été chargée d’ouvrir une enquête sur les mauvais traitements et les menaces dont la dame a fait l’objet.









Sans donner plus de détails la délégation affirme que la victime est désormais prise en charge en coordination avec les autorités locales et la brigade spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, relevant de la sûreté nationale de Bouhajla.

Y. N.