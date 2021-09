L’artiste tuniso-suisse Issam Rezgui inaugure une résidence artistique internationale en Suisse

L’artiste tuniso-suisse Issam Rezgui fondateur du projet ART Valais Wallis vient d’annoncer l’inauguration de sa résidence artistique internationale au cœur de l’un des plus grands domaines viticoles de Suisse.

Issam Rezgui alias Jasm One est un jeune artiste et curateur tuniso-suisse qui réside à Genève, connu notamment à travers son association artistique Art Valais Wallis. Bien qu’il soit peu médiatisé en Tunisie, l’artiste ne passe pas inaperçu en Suisse, notamment après avoir réussi à mettre en place une énorme résidence artistique internationale dans l’un des plus célèbres vignobles de Suisse.

A travers son association Art Valais Willis, Issam Rezgui a signé un partenariat avec le domaine Mont d’Or à Sion qui a mis à sa disposition un manoir du 19° siècle de 200 m² où seront accueillis des artistes de renommée internationale.

Après plusieurs mois d’aménagement, la résidence a ouvert ses portes en ce début de mois, offrant aux artistes différents espaces de travail, de recherche, de création et de détente. L’espace est constitué essentiellement de trois pôles : Le headquarter, le lodge et le workshop.

A l’occasion de l’inauguration de cet espace unique dans son genre, l’artiste a présenté une énorme fresque éphémère de quinze mètres sur quatre en noir et blanc placée au milieu des vignes, où il s’était inspiré d’images tirées des archives du domaine du Mont d’Or.

Fawz Benali