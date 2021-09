Oussama Khlifi dénonce : «Je suis visé par une campagne de dénigrement et des menaces de mort et je vais saisir la justice»

Le député gelé Qalb Tounes, Oussama Khlifi a indiqué ce jeudi 9 septembre 2021, qu’il fait l’objet d’une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, allant jusqu’aux menaces de mort. Il ajoute qu’il détient des preuves et qu’il va saisir la justice, en affirmant que cette campagne est attribuée aux partisans du président Saïed.

«Pour commencer, j’appelle le Président de la République à mettre fin à ces pratiques, attribuées à ses partisans, et je le tiens pour responsable de ma sécurité et de mon intégrité physique», a-t-il écrit dans un post publié sur son compte Facebook, en dénonçant les accusations de trahison, la division, les appels à la haine et à la violence.

Oussama Khlifi a déploré les menaces qui l’ont visé suite à ses positions contre les décisions du président annoncées le 25 juillet, dit-il, en déplorant que ses détracteurs vont jusqu’à appeler à la violence et la haine : «J’ai aussi reçu des menaces directement sur mon compte et je détiens des preuves. Bienvenue dans la nouvelle Tunisie… », a-t-il encore écrit en affirmant qu’il compte alerter la justice.

On notera que le député Qalb Tounes a été vivement critiqué après avoir participé, à la demande de Rached Ghanouchi, au congrès de l’Union interparlementaire à Vienne, et où il a pris la parole pour dénoncer la situation en Tunisie en appelant l’organisation mondiale à intervenir, évoquant notamment «une déviation institutionnelle dangereuse, une crise parlementaire et des abus sur les droits et les libertés des parlementaires» , qu’il dit causés par les mesures exceptionnelles décidées le 25 juillet par le président, en les qualifiant d’inconstitutionnelles.

Y. N.