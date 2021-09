Cinéma : Le film « Respect » sur la reine de la Soul Aretha Franklin sort en Tunisie

Tweet Share Messenger

Récemment sorti aux Etats-Unis et en France, le tout nouveau film biographique américain « Respect » sur la vie et la carrière de la reine de la soul Aretha Franklin est désormais disponible également en Tunisie au Pathé Tunis City.

Les salles obscures ont de nouveau rouvert leurs portes au public en Tunisie après plusieurs semaines de fermeture causée par la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19). A cette occasion, plusieurs nouveaux films tunisiens et internationaux seront bientôt à l’affiche.

Le film événement « Respect » réalisé par Liesl Tommy est à peine sorti aux Etats-Unis (13 août) puis en France (8 septembre), qu’il débarque également en Tunisie dans le multiplexe de cinéma Pathé Tunis City.

« Respect » est un film biographique et musical qui retrace la vie et la carrière incroyable de la chanteuse de soul et de jazz américaine Aretha Franklin (1942-2018), surnommée « The queen of Soul » (La reine de la Soul).

L’actrice et chanteuse américaine Jennifer Hudson est à la tête d’affiche du film qui sort trois ans après la mort d’Aretha Franklin. La reine de la soul avait elle-même choisi la jeune comédienne pour incarner son personnage. Elle aura décédé avant que le film ne voie le jour.

Fawz Benali