CROM de Tunis : «La communauté médicale vient de perdre l’un des piliers de la Nutrition en Tunisie, le Dr Taieb Doghri»

Le Conseil régional de l’ordre des médecins (CROM) de Tunis a annoncé ce vendredi 10 septembre 2021, le décès du Dr Taieb Doghri, ancien Professeur à la Faculté de Médecine de Tunis et Chef de service à l’institut de nutrition.

«La communauté médicale vient de perdre l’un des piliers de la Nutrition en Tunisie», a déploré le CROM de Tunis dans un communiqué, en présentant ses condoléances les plus attristées à la famille et aux amis du regretté, et en particulier à sa fille et consœur le Dr Safa Doghri.

«Puisse Dieu accueillir notre Maître, dans son paradis éternel», conclut le CROM.

Y. N.