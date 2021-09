Lutte contre le coronavirus : La Tunisie reçoit un don américain de 500.000 doses de vaccin

La Tunisie a reçu, aujourd’hui, vendredi 10 septembre 2021, près de 500.000 doses de vaccins contre le coronavirus, offerts par les États-Unis, dans le cadre de l’initiative Covax.

Dans un communiqué, la présidence a remercié le gouvernement américain pour son appui à la Tunisie et sa solidarité dans la lutte contre la pandémie, ce qui traduit la force des relations d’amitié historiques et les valeurs de solidarité et de coopération entre les deux pays.

Notons qu’une autre livraison de vaccins est attendue le 13 septembre, dans le cadre de l’initiative Covax, sachant qu’à ce jour 2.599.288 personnes ont été complètement vaccinées et 4.460.630 ont reçu leur première dose du vaccin sur les 6.014.468 inscrites en Tunisie

Y. N.