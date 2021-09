Tunisie : Nouvelle démission au sein de Qalb Tounes, la 3e en une journée

Une 3e démission a été enregistrée ce vendredi 9 septembre 2021, au sein du parti Qalb Tounes : la députée Sihem Chrigui a emboîté le pas à ses collègues Jedidi Sboui et Mohamed Skhiri qui ont annoncé, aujourd’hui, qu’ils quittent le parti de Nabil Karoui. C’est aussi le 5e départ au total depuis le gel de l’Assemblée, annoncé le 25 juillet, sachant que Mohamed Sadok Jabnoun et Foued Thameur ont démissionné, respectivement le 12 août, et le 8 septembre.

Sihem Chrigui a repris le même statut publié par son collègue Skhiri, sur Facebook, où elle évoque aussi «la patrie, l’image de la Tunisie et la souveraineté de la nation qui passe avant tout…».

Outre les 5 députés démissionnaires, Jaouher Mghirbi a suspendu son adhésion au parti, depuis le 19 août, alors que Ghazi Karoui est en prison en Algérie, tout comme son frère Nabil Karoui, président du parti.

Quant à Oussama Khlifi, il est en France depuis le 15 juillet et il affirme qu’il rentrera en Tunisie «quand le droit de circulation sera rétabli», et ce en référence aux interdictions de voyages imposées à certains députés (d’autres ont finalement pu voyager après une première interdiction, comme Anouer Benchahed).

Les collègues d’Oussama Khlifi lui reprochent aussi son intervention au Congrès de l’Union interparlementaire à qui il a, dressé un tableau noir de la situation en Tunisie, évoquant des abus sur les droits et les liberté et à qui il a demandé d’intervenir en envoyant une délégation «pour s’enquérir de la situation de l’Assemblée et des députés».

C’est d’ailleurs après cette intervention que 3 députés (sur les 5 ayant démissionné depuis le 25 juillet), ont décidé de jeter l’éponge et de quitter le navire Qalb Tounes déjà à la dérive…

Y. N.