Cinquième journée de vaccination massive en Tunisie : Plus de 336.000 personnes vaccinées (15h)

Centre Ariana (Ph. Mohamed Hmaied).

La 5e journée de vaccination massive contre le coronavirus, organisée en Tunisie, ce samedi 11 septembre 2021, a permis, jusqu’à 15h, la vaccination de 336.204 personnes.

C’est ce qu’affirme le ministère de la Santé dans un communiqué, sachant que Ahlem Gzara directrice de la protection de la santé de base et membre du comité de vaccination, a précisé dans une déclaration à l’agence Tap que plus de 298.000 citoyens ont reçu la deuxième dose du vaccin alors que plus de 35.000 autres ont reçu la première.

Qualifiant ce premier bilan de positif, Ahlem Gzara a cependant exprimé le souhait de voir le nombre de personnes convoquées à augmenter afin de renforcer la protection contre le coronavirus ainsi que l’immunité collective.

Y. N.