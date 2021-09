La cinéaste tunisienne Erige Sehiri remporte 8 prix au Final Cut à Venise pour son film « Under the fig tree »

La jeune réalisatrice tunisienne Erige Sehiri vient de remporter 8 prix pour son nouveau film « Under the fig tree » en phase de post-production, dans le cadre de la 9e édition du projet « Final Cut in Venice » en marge de la 78e Mostra de Venise.

Connue notamment pour son documentaire « La voie normale » sorti en 2018 et produit par Dora Bouchoucha dans lequel elle dénonce les négligences de la SNCFT envers ses employés, Erige Sehiri travaille en ce moment sur son premier long-métrage de fiction « Under the fig tree » avec lequel elle a participé à la 9e édition du projet d’aide à la post-production des films africains et arabes « Final Cut in Venise » qui s’était tenue en marge de la 78e édition du Festival international du Film de Venise (Mostra de Venise 2021).

Le film est une coproduction entre la Tunisie, la France, la Suisse et le Qatar tourné dans le village natale du père de la cinéaste Kesra avec les jeunes talents de la région. « Under the fig tree » vient de remporter 8 prix différents qui s’élèvent à 66.500 euros venant d’El Gouna Film Festival (Egypte), du Festival International de Films de Fribourg, du Laser Film (Rome), du Mixing Auditorium (Paris), de MAD Solutions, du Rai Cinema, de Sub-Ti Ltd (Londres), et de Sub-Ti Access Srl (Turin) qui permettront à la jeune cinéaste de finaliser son film.

Fawz Benali