Les lauréats d’Enactus Tunisia National Competition 2021

Enactus Tunisie a organisé le 10 septembre 2021, à l’hôtel Movenpick – Les Berges du Lac, à Tunis, la cérémonie de remise des prix de la finale de la 12e édition de sa compétition nationale organisée avec le concours de la Konrad Adenauer Stiftung et Tunisie Telecom.

Plusieurs personnalités étaient présentes à la cérémonie, notamment Youssef Ben Halima, chargé de mission auprès du ministre de l’Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique, Malte Gaier, représentant résident de la Konrad-Adenauer-Stiftung, Hela Goucha, directrice exécutive de la communication, de Tunisie Telecom , et Kamel Habbachi, DGA d’Attijari Bank.

Durant toute l’année, environs 3400 étudiants des équipes de 82 établissements de l’enseignement supérieur publics et privés, affiliés à Enactus Tunisie, (écoles de commerce, de gestions, d’ingénieurs et de santé) et des centres de formation professionnelle ont pris part au programme et développé des projets diversifiés favorisant le progrès social et sociétal dans notre pays. Chacun de ces projets répond au moins, à l’un des 17 objectifs de développement durable fixé par les Nations Unies.

Parmi ces 82 équipes, 13 ont été qualifiées pour participer à la compétition nationale et exposer leurs projets devant un jury composé de professionnels du monde de l’entreprise. Il s’agit de 15 projets répondant aux critères de sélection, notamment faire bénéficier à 63 personnes directement et réaliser un chiffre d’affaires de 265 000 dinars. Les équipes sont celles d’Enet’Com (avec le projet Lamsa), de l’Enit (Souaqui Farms), d’ESC Tunis (Harmony Zendaly), Esim (Tchilla), Esprit ICT (Naawa), Essect (Crab Buster – Nitrofount), IHEC Carthage (YouFeed), Ihec Sfax (Farmoo), Inat (Doulicha), ISG Tunis (Orthopro), Issit (Art Khachab), Isteub (Déchélab), SMU (Camacha).

La compétition d’Enactus Tunisie de cette année a aussi enregistré la tenue du Pool Espoir Challenge qui a réuni 6 équipes avec 6 projets en early stage : Enit (Visus), Ensit (Chaabata), Esen (Nadhamni), Inat (Waterose), Iset Charguia (Khedma Lik), ISFF (Better Earth), Polytech Sousse (Plastifab).

Les équipes lauréates sont :

champion Enactus Tunisie 2021 : Ihec Carthage avec le projet YouFeed;

vice-champion : ISG Tunis avec le projet Orthopro;

Pool Espoir Challenge champion : Inat avec le projet Waterose;

Faculty Advisor of the Year: Sameh Malek, ESCT;

Team Leader of the Year: Aya Hammami, ESCT;

Innovation Award: Esprit ICT pour leur projet Nawaa;

Environment Award: Essect pour leur projet Nitrofount

Alumni Award: Aymen Saadya, Alumnus Essect et Yasmine Laribi, Alumnus Ihec Carthage;

Enactus Spirit Award: Inat;

Passion on Purpose: ISFF Sousse.

