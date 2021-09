Ministère de la Jeunesse et des Sports : Sihem Ayadi démise de ses fonctions

La présidence de la République a annoncé ce lundi 13 septembre 2021 que Sihem Ayadi, ministre par intérim de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle, et secrétaire d’État au sein de ce département, a été démise de ses fonctions.

Cette décision a été prise par décret présidentiel, précise le communiqué du Palais de Carthage, sachant que la gestion par intérim dudit ministère avait été confiée à Sihem Ayadi, en février dernier, par l’ancien chef du gouvernement Hichem Mechichi, lorsqu’il avait limogé 5 ministres, dont celui la Jeunesse et des Sports.

Journaliste sportive de son état, Sihem Ayadi, qui est diplômée de la Faculté de droit et des sciences politiques et de l’Institut de presse et des sciences de l’information (Ipsi), avait rejoint le gouvernement Mechichi en août 2020, en tant que secrétaire d’État auprès du ministre de la Jeunesse et du Sports.

Y. N.