Mohamed Cherif Ferjani : «Les Etats-Unis sont responsables de la montée du terrorisme dans le monde» (vidéo)

Tweet Share Messenger

Le 11 septembre 2021, l’universitaire et écrivain tunisien Mohamed-Cherif Ferjani, professeur honoraire de l’Université Lyon 2, a participé à un débat, en direct, pendant une heure, avec le professeur Norman Cornett, un universitaire américain originaire du Texas et installé à Montréal où il enseigne les religions comparées, sur la Radio InfoCité (Canada). Le débat portait sur les attentats du 11 septembre 2001. Vidéo.

Dans son intervention, professeur Ferjani a tenu à parler d’«un autre 11 septembre, qui concerne, aussi, directement les Américains et qui a fait beaucoup plus de victimes que les horribles attentats du 11 septembre 2001». Le professeur Ferjani a rappelé, à cette occasion, un fait historique important : le coup d’Etat au Chili le 11 septembre 1973 avec l’aide de la CIA, qui a renversé un président démocratiquement élu, Salvador Allende, pour installer à sa place un militaire proche de Washington, Augusto Pinochet. «Cela a permis aux néolibéraux américains de faire un laboratoire, avec les Chicago Boys, de ce qui sera adopté aux Etats-Unis et au Royaume-Uni et mondialisé sur la base du Consensus de Washington par le FMI, la Banque Mondiale et les institutions financières des pays et des régions qui ont adopté le décalogue de ce consensus», a expliqué le chercheur.

Revenant au phénomène du terrorisme, sujet de l’émission, Mohamed-Cherif Ferjani a rappelé un autre fait historique avéré et documenté : «Ben Laden était armé et financé par les Américains, les Saoudiens et les Pakistanais pour former des jihadistes, dont les futurs Talibans, dans le but de conquérir l’Afghanistan occupé par les troupes soviétiques. En 1998, bien que Ben Laden avait appelé à frapper les intérêts américains partout dans le monde, suite à l’intervention des Etats-Unis en Irak, Madeleine Albright expliquait à son président qu’il fallait s’allier avec des hommes »intelligents » et »sûrs » comme le Mollah Omar et Ben Laden, plutôt qu’avec le Commandant Massoud.» Et l’universitaire tunisien d’ajouter: «Aujourd’hui, les Talibans reprennent l’Afghanistan, après 20 ans d’un régime imposé par les Etats-Unis pour soi-disant lutter contre le terrorisme, libérer les Afghan(e)s des Talibans, et faire triompher la démocratie et les droits humains dans ce pays. Le retour triomphal des Talibans à Kaboul a été facilité par un accord conclu il y a 2 an avec l’administration Trump, à Doha, au Qatar, après le départ des troupes américaines abandonnant leurs alliés et leurs armes… aux Talibans !»

D’où cette conclusion qui s’impose à la raison, au moment où, malgré le soutien des Etats-Unis, les islamistes sont en train de perdre les élections le plus démocratiquement du monde, en Tunisie, au Maroc et ailleurs: «Ce sont les interventions des Etats-Unis et de leurs alliés qui ont favorisé le développement du terrorisme et qui dopent l’islam politique au détriment de la démocratie et des droits humains qu’il instrumentalisent pour faire passer leur sales guerres pour des missions de libération.»

I. B.

Vidéo.