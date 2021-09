Spark-Clubs : La Fondation Biat fait rencontrer les jeunes avec le monde de l’entreprenariat

Comme chaque année, depuis 2016, le programme Spark-Clubs de la Fondation Biat a constitué une première rencontre entre des jeunes de 15 à 18 ans et le monde de l’entrepreneuriat, et ce, en vue de développer, notamment, chez eux, la culture d’entreprendre et les inciter à appréhender et à découvrir ce domaine, dans un environnement convivial et de façon interactive et ludique.

Cette 5e édition a connu la participation de plus de 600 sparkers, 200 coachs juniors et 30 clubs, pour 200 heures de travail et plus de 200 ateliers, des bootcamps et des événements.

Les membres du jury ont été Sana Ksouri, Sihem Larif, Faten Aissi, Wassim Ben Larbi et Elhassen Taktak.

Les 3 équipes lauréates des SPARK_CLUBS ont été :

– 1er prix : l’équipe Spartacus #spark_club_eniso

– 2ème prix : l’équipe IC 1101 #spark_club_smu

– 3ème prix : l’équipe Les éclairs de génie #spark_club_dauphine_tunis.









C. B. Y.