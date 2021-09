Une belle participation du cinéma tunisien au Fespaco 2021

Le Festival panafricain du Cinéma et de la Télévision d’Ouagadougou (Fespaco 2021), l’un des plus grands festivals de cinéma africain, est de retour avec une nouvelle édition marquée par une participation tunisienne dans la compétition officielle et dans le comité de sélection.

Créé en 1969, le Fespaco est un rendez-vous biennal dédié au cinéma africain, il s’agit de l’un des festivals de cinéma les plus importants sur le continent africain avec les Journées cinématographiques de Carthage (JCC).

La 27e édition du festival qui devait se tenir au début de l’année a dû être reportée à la période du 16 au 23 octobre prochain à cause de la recrudescence de la situation sanitaire dans le pays suite à la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Le Fespaco est de retour et compte comme chaque année une forte participation tunisienne dans les différentes sections qu’il propose. Cette année, la cinéaste Leyla Bouzid fera partie de la compétition officielle avec son nouveau film « Une histoire d’amour et de désir » récemment sorti en France et prochainement en Tunisie.

Du côté du comité de sélection qui s’est chargé de mettre en place la programmation de cette édition, on retrouve la productrice tunisienne Lina Chabaane ayant produit entre-autres « Satin rouge » (2002) Raja Ammari et « Inhebbek Hedi » (2016) de Mohamed Attia.

D’autres films tunisiens récemment sortis feront également partie des sections parallèles non compétitives du festival.

Fawz Benali