Sousse : Nouvelle arrestation dans l’affaire de la société Instalingo

Interpellée hier, la sœur du propriétaire de la société Instalingo a été placée en détention ce mardi 14 septembre 2021, indique le porte-parole du Tribunal de première instance de Sousse Ali Abdelmoula.

Celle-ci serait impliquée dans les mêmes faits que les autres employés de la dite société spécialisée dans la communication et la création de contenu et qui est basée à Kalâa Kebira, ajoute Ali Abdelmoula dans une déclaration à Mosaïque FM.

Rappelons que 6 personnes, dont une journaliste, ont été placées en détention, et que le ministère public a décidé l’ouverture d’une enquête contre ces derniers, visés par de lourds chefs d’accusation, notamment pour «complot formé dans le but de commettre l’un des attentats contre la sûreté intérieure de l’État et pour changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre ainsi que pour offense contre le chef de l’État» (articles 67, 68 et 72 du Code pénal).

Quant au propriétaire de la société, son épouse et un 3e complice qui se trouvent à l’étranger, la justice a décidé d’émettre un mandat d’amener à leur encontre, pour les mêmes accusations.

Y. N.