Volleyball : La Tunisie remporte le Championnat d’Afrique des nations 2021

Tweet Share Messenger

La sélection tunisienne de volley-ball a remporté ce mardi 14 septembre 2021, le Championnat d’Afrique Des nations de volley-ball. C’est le 3ème sacre consécutif pour la Tunisie, qui a battu le Cameroun, cette après-midi, à Kigali au Rwanda.

La Tunisie, qui avait déjà battu le Cameroun en finale de la précédente édition du Championnat africain, a d’abord perdu le premier set (16-25), avant de se rattraper pour remporter les trois suivants (25-21/ 25-21 et 25-16) et remporter la partie et le titre

Ainsi, avec ce nouveau titre la Tunisie remporte son onzième sur le plan continental, rappelle la Fédération tunisienne de volleyball.

Y. N.