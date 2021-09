Gafsa : Arrestation de 12 individus exploitant des bébés et des enfants dans la mendicité

Une opération menée par les sécuritaires de Gafsa, en collaboration avec la police municipale, a permis l’arrestation, ce mercredi 15 septembre 2021, de douze individus qui exploitent des bébés et des enfants dans la mendicité.

Parmi les suspects, la police a arrêté 2 hommes et 10 femmes au centre de Gafsa, près des mosquées et des souks ainsi que des banques, qui utilisent des enfants et des bébés pour mendier, indique le Syndicat régional de la police en précisant que l’enquête se poursuit, expliquant qu’il pourrait s’agir d’un réseau.

D’autre part, la protection de l’enfance a été alertée pour une prise en charge des enfants par ses services dédiés.

La même patrouille conjointe a également arrêté, près du souk hebdomadaire, 12 autres individus, pour des faits de vol à l’arraché, dont 2 faisant l’objet de mandats de recherches pour des affaires de vols et de violences.

Y. N.