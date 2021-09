Tunisie-Ariana : Saisie de 12.200 cahiers subventionnés à la cité Ettadhamen (Photos)

La direction régionale du Commerce de l’Ariana a annoncé ce mercredi 15 septembre 2021, jour de la rentrée scolaire, la saisie de 12.200 cahiers subventionnés dans un entrepôt à la cité Ettadhamen, sachant que 22.140 autres avaient été saisis, il y a onze jours, dans ce même gouvernorat.

La DRC a précisé dans ce communiqué que dans cet entrepôt illégal, on stockait également d’autres fournitures scolaires et que la descente a été effectuée dans le cadre de la lutte contre la spéculation et le stockage illégal dans la région.













Les cahiers saisis seront redistribués dans les circuits légaux ajoute la même source, en indiquant que des poursuites ont été engagées contre le propriétaire de cet entrepôt et que l’enquête se poursuit.

Y. N.