UK Export Finance soutient les projets britanniques d’export en Tunisie

La Chambre de commerce tuniso-britannique (TBCC) a organisé, mardi 14 septembre 2021, en collaboration avec le Département britannique du commerce international (DIT), son deuxième workshop relatif à l’agence de crédit à l’exportation du Royaume-Uni, UK Export Finance. L’enveloppe dédiée par UKEF s’élève à 2,5 milliards de livres sterling pour soutenir des projets d’exports britanniques en Tunisie.

Ce workshop était destiné aux grandes entreprises et groupes tunisiens opérant dans divers secteurs, notamment la grande distribution, la pharmacie, la santé, l’agroalimentaire et la construction. Il a été une occasion pour les entreprises présentes intéressées par le marché britannique et visant à développer leurs affaires dans le territoire tunisien ou à l’étranger, d’apprendre davantage sur les mécanismes du UKEF, les critères d’éligibilité, ainsi que les moyens d’accéder aux différents types de financement, considérés compétitifs et attrayants, notamment en termes de taux et de délais de remboursement.

N.B. : toutes les équipes de la TBCC et du DIT restent à la disposition des entreprises publiques et privées pour toute information complémentaire : info@tbcc.org.tn – DIT.Africa@fcdo.gov.uk