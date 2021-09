Tunisie : Mobilisation pour le sauvetage d’une tortue marine, échouée sur une plage de Hammamet

Sauvetage de la tortue « Sabeur Hammamet »

L’Association Notre Grand bleu a annoncé ce jeudi 16 septembre 2021 le sauvetage d’une tortue marine échouée sur une plage de Mrezga à Hammamet après avoir été alertée par le bureau de la police environnementale de cette ville relevant du gouvernorat de Nabeul.

Des citoyens qui se baignaient s’étaient mobilisés pour sauver la tortue avant de contacter la protection civile, qui a contacté à son tour, la police environnementale qui s’est dépêchée sur les lieux. C’est ainsi que l’Association Notre Grand bleu a été alertée afin de sauver la tortue, espèce menacée et protégée par des conventions internationales.

Baptisée « Sabeur Hammamet » et qui doit son nom à Sabeur Ferjani, chef du bureau de la police environnementale qui a contacté l’association, la tortue marine sera confiée au Centre des soins des tortues marines à Monastir.

On note une prise de conscience général et un meilleur engagement citoyen pour la protection des tortues marine en Tunisie.

De son côté l’Institut national des sciences et technologies de la mer de Monastir (INSTM) poursuit, lui aussi, en collaboration avec des associations, son engagement dans le sauvetage de cette espèce marine. D’ailleurs samedi dernier, « Zembra » a été sauvée sur une plage d’El-Haouaria et transportée vers les locaux du musée océanographique de Salammbô. Elle est actuellement prise en charge par l’INSTM.

Zembra sauvée à El-Haouria.

De nombreux pêcheurs prennent également de plus en plus part à cette cause et multiplient les alertes ou le sauvetage direct en mer, quand cela est possible.

Y. N.