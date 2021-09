Open day de la TBCC à Sfax pour impulser les échanges tuniso-britanniques

Jeudi 16 septembre 2021, la Chambre de commerce tuniso-britannique (TBCC), a organisé un open day dans le cadre de la tournée dans les régions de la Tunisie pour promouvoir les opportunités de collaboration, exportation vers le marché britannique et le développement des relations tripartites avec le continent africain. L’opération a été menée en collaboration avec le DIT et la technopole de Sfax.

Cette nouvelle vision stratégique vise à rapprocher davantage les acteurs économiques. Sfax étant le portail du sud tunisien, elle a été la première étape de cette série de rencontres. Celle d’hier a été marquée par la présence de plus de 40 entreprises des secteurs des technologies, industries agroalimentaires, énergie, santé, industries électroniques et services. Elle a donné lieu à des rencontres avec les hommes et femmes d’affaires de la région, à une présentation du fond UK Export Finance (Ukef) et à la présentation des opportunités dans différents secteurs, ainsi que des chiffres sur les économies tunisienne et britannique et le niveau des échanges entre les deux marchés.

Le président de la TBCC, Jed Mrabet, a mis l’accent sur l’opportunité que les opérateurs économiques peuvent saisir de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne (UE), appuyé par la mise en place de l’accord d’association entre la Tunisie et la Grande-Bretagne, le développement des relations tripartites Tunisie-Grande Bretagne-Afrique.

M. Mrabet a rappelé le mécanisme de financement, le UK Export Finance, qui accorde une enveloppe de 2,5 millions de livres sterling (M£) pour développer les exportations vers le marché britannique et l’investissement en Tunisie et pour consolider les capacités de développement à l’international.

La directrice du département des relations internationales Lydie Sheehan a exposé les chiffres des échanges de la Tunisie avec la Grande-Bretagne qui s’élèvent à 403 M£ en comparaison avec l’Algérie (663M£) et le Maroc (1,4Bn£), un potentiel qui est amené à croître.





Nathalie Ben Ayed, directrice des relations extérieures et de la coopération internationale a présenté l’activité de la chambre de Sfax et les événements futurs tel que Medibat 2021 et évoqué l’opportunité de créer des synergies avec des chambres de commerce britanniques via la TBCC qui permettra de dynamiser plus les échanges entre les différentes régions des deux pays.

La journée a été réussie au niveau du pôle technologique de Sfax, avec des perspectives d’impliquer plus le tissu économique à Sfax et dans le sud et augure d’un début important pour le développement des investissements dans les régions en mettant en avant leurs avantages comparatifs, a déclaré Fetah Krichen, le DG de la technopole de Sfax.

La TBCC continuera la tournée dans les régions et donne rendez-vous aux opérateurs économiques le 14 octobre à Bizerte et le 2 décembre à Sousse.