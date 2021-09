Tribunal de Kasserine : Makhlouf recherché dans une affaire de trafic de fausse monnaie en bande organisée

Le député Seifeddine Makhlouf est recherché dans une affaire de trafic de fausse monnaie en bande organisée, alors que deux autres suspects sont en détention, à Kasserine, dans le cadre de cette même affaire.

C’est ce qu’a déclaré, ce vendredi 17 septembre 2021, le substitut du procureur de la république du tribunal de 1ère instance de Kasserine, Chawki Bouazzi, dans une declaration à Shems FM, en ajoutant que le tribunal de Kasserine a adressé une copie du dossier au tribunal militaire de Tunis, suite à l’arrestation de Makhlouf, cet après-midi, qui a finalement été relâché et convoqué pour comparaître devant la justice en état de liberté.

Chawki Bouazzi explique que si le tribunal militaire décide de relâcher Makhlouf dans le cadre de l’affaire de l’aéroport, il devra être transféré Kasserine pour celle de trafic de fausse monnaie en bande organisée, dans laquelle il est suspecté.

La même source a ajouté que les deux suspects dans cette affaire, qui ont été arrêté cette année, ont cité le nom de Makhlouf comme complice dans ledit réseau…

D’autre part, on sait aussi que le député gelé est poursuivi dans une autre affaire, suite à une plainte déposée à son encontre par le procureur en charge de l’affaire du Centre coranique de Regueb (école où des enfants étaient coupé du monde pour apprendre les lois de l’islam, mélangés avec des adultes, dont deux condamnés pour viols et abus sexuels). Makhlouf a été condamné par contumace, en décembre 2019, à 20 mois de prison ferme, et avait fait appel de cette décision de justice.

Y. N.