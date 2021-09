Tunisie : Les Etats Généraux du Livre seront suivis par le Congrès mondial des écrivains francophones à la Cité de la Culture

En plus des Etats Généraux du livre en langue française, la Cité de la Culture accueillera également ce mois le Congrès mondial des écrivains francophones. L’événement sera ouvert au public et comptera la présence de grands noms de la littérature francophone à l’instar de Leïla Slimani, Boualem Sansal, Kamel Daoud ou encore Alain Mabanckou.

En marge du 18e Sommet de la Francophonie prévu d’avoir lieu au mois de novembre prochain à l’île de Djerba, deux grand événements dédiés au livre et à la littérature francophones se tiendront ce mois à Tunis.

La Cité de la Culture accueillera d’abord les 23 et 24 septembre courant les Etats Généraux du livre en langue française, l’événement sera suivi les 25 et 26 du même mois par le Congrès mondial des écrivains francophones.

Organisé par l’Association «Etonnants Voyageurs » en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles tunisien, le ministère de la Culture français, le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, l’OIF et l’IFT, le Congrès proposera durant deux journées entières des rencontres et des débats entre des romanciers, des poètes et des essayistes d’expression française issus du monde entier pour échanger autour de la littérature, de l’identité et évidemment de la francophonie.

Le comité littéraire sera composé de Leïla Slimani, Fawzia Zouari, Laurent Gaudé, Yanick Lahens et Felwine Sarr. Et parmi les invités de marque on comptera la présence de Boualem Sansal, Kamel Daoud, Pascal Blanchard,Yamen Manaï …

Le public pourra suivre le Congrès en présentiel, mais également en ligne sur les réseaux sociaux.

Fawz Benali