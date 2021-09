Enlèvement et viol d’une adolescente à Monastir : Trois individus en détention

Tweet Share Messenger

Trois individus ont été arrêtés, ce samedi 18 septembre 2021, par la police de Monastir, pour enlèvement et viol d’une adolescente de 14 ans, à Jemmal.

Le Syndicat de la brigade spécialisée de Monastir précise qu’une femme a porté plainte suite à l’enlèvement de sa fille, qui a été sexuellement abusée par trois individus et qu’une enquête a été ouverte en collaboration avec la police secours, la police judiciaire et la brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

Un premier suspect a été arrêté et avait d’abord nié les faits avant d’avouer son forfait en affirmant qu’il était sous l’emprise de stupéfiants et de livrer les noms de ses complices, qui ont également été arrêtés, ajoute la même source, en précisant que les 3 violeurs ont été placés en détention.

Quant à la victime, elle a été hospitalisée et confiée aux service de la protection de l’enfance…

Y. N.