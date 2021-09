Marzouki à Makhlouf sur Zitouna TV: «Marhaba habibi, je me suis inquiété pour toi» (Vidéo)

Faisant le tour des télévisions islamistes qui mènent la guerre contre Kaïs Saïed et les décisions du 25 juillet 2021, c’est sur la chaîne Zitouna TV, diffusant illégalement depuis 2014, que Moncef Marzouki était hier soir, vendredi 17 septembre 2021. Vidéo.

Après Al-Jazeera, la chaîne du Qatar, la veille, et Al-Mustakillah, la chaîne de l’affairistes islamiste Hechmi El-Hamdi, le 12 septembre, l’ancien président provisoire était hier soir en duplex, depuis son exil doré parisien, avec Seïfeddine Makhlouf, qui était sur le plateau de Zitouna TV, fêtant la fin de sa clandestinité et sa sortie libre du tribunal militaire où il était entendu quelques heures plus tôt dans le cadre de l’affaire dite de «ghazouat al-matar», lorsque lui et d’autres députés de sa coalition Al-Karama ont agressé des agents de l’aéroport de Tunis-Carthage, voulant faire passer de force l’épouse d’un homme accusé de terrorisme en partance vers la Turquie pour rejoindre son mari.

Marzouki, tout content, lui lança: «Marhaba habibi, je me suis inquiété pour toi» et d’ajouter que les autorités l’ont maintenu en liberté parce qu’une grande campagne a eu lieu en sa faveur et que, peureuses, celles-ci ont reculé devant la pression. Il ajoutera que cette méthode de la pression doit être utilisée à chaque fois. Pour lui, la pression populaire, la pression des avocats et la pression médiatique doivent s’exercer à chaque fois sur ce pouvoir peureux qui reculera toujours. Cette méthode devait s’appliquer pour libérer Yassine Ayari, l’autre député islamiste purgeant une peine de trois mois de prison dans le cadre d’une affaire de droit commun.

Makhlouf, revigoré et comme sur un nuage, lui a répondu: «Merci monsieur le président, vous êtes une grande personnalité et s’il le faut, vous conduirez cette bataille contre le coup d’Etat», par allusion aux mesures exceptionnelles annoncées le 25 juillet par Kais Saied.

La contre-offensive est en marche et l’immobilisme du locataire du palais de Carthage a de quoi décupler l’énergie de ses adversaires, d’autant que cet immobilisme est interprété, à juste titre, comme de l’impuissance.

I. B.

