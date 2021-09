Raoued : Les agents de la municipalité en grève, le maire pointé du doigt (Vidéo)

Tweet Share Messenger

Les agents de la municipalité de Raoued (Ariana) sont entrés en grève ce dimanche 19 septembre 2021 et tiennent pour responsable le maire Adnen Bouassida, qu’ils accusent de ne pas tenir sa parole et d’avoir envenimé la situation.

Parmi les agents en grève, on compte ceux chargés de la propreté de la ville et qui reprochent au maire de n’avoir pas tenu ses promesses suite à l’accord signé il y a 6 mois, tout en accusant le Syndicat de la municipalité de complicité et en affirmant que l’on refuse tout dialogue avec eux.

«Nous travaillons dans des conditions déplorables et indignes, à commencer par les véhicules, les tenues ainsi que les vestiaires où nous sommes censés nous laver avant de rentrer chez nous. Il en va de notre santé et celle de nos familles, et nous avons alerté à plusieurs reprises, mais sans résultats», ont-ils dénoncé, en ajoutant que plusieurs travailleurs ont été victimes de harcèlement et d’injustice pour avoir demandé leurs droits, disent-ils.

Les agents en colère, ont ainsi décidé d’entrer en grève jusqu’à ce qu’ils soient reçus par le maire et que leur situation soit régularisée : «Ton Ghannouchi ne dirige plus rien, c’est terminé ! Et toutes les affaires de corruption doivent être révélées pour que chacun paie ses erreurs devant la justice. Donnez-nous nos droits au lieu de nous menacer car nous sommes en grève», ont-ils notamment lancé, en s’adressant au maire, qui a été élu sur une liste du parti islamiste Enanhdha.

«Le plus grand mensonge c’est la municipalité de Raoued…Un réseau de bandits composé du maire et son syndicat. Bouassida dégage !…», ont-ils encore lancé, en affirmant qu’ils ne comptent pas reprendre le travail tant que la situation reste inchangée.

Les protestataires ont également appelé le gouverneur de l’Ariana à intervenir, pour vérifier leurs dires et leur venir en aide, tout en affirmant que des aides qui leur étaient destinées ….ont été détournées, entre autres accusations.

Voir la Vidéo /Vidéo1/Vidéo2/

Y. N.