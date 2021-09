Ali Larayedh à propos de Saïed : «Il s’est divinisé parce que les masses le suivent inconsciemment»

Dans un post Facebook, publié hier soir, dimanche 19 septembre 2021, et visant clairement le président de la république, Kaïs Saïed, sans le nommer, le dirigeant nahdhaoui Ali Larayedh a estimé que ce dernier «s’est divinisé, parce qu’il a trouvé des masses qui le suivent et le servent inconsciemment».

«Parmi les mœurs des ignorants, il y a la réponse avant d’écouter, l’objection avant de comprendre et le jugement sans connaissance. Beaucoup rejettent toute discussion sur ce qui s’est installé dans leur esprit, même s’ils avaient tort, et ils affrontent l’argument avec des insultes et des accusations. Avec le temps, la vérité se révèle et c’est alors qu’ils disent : « ils nous ont induits en erreur ». Ils ne sont pas les premiers et ils ne seront pas les derniers, malheureusement !», a-t-il encore écrit.

Il convient de rappeler que celui qui s’est permis ce luxe de donner une leçon de morale sur la façon dont il faut agir lorsque l’on possède le pouvoir n’est autre qu’un ancien ministre de l’Intérieur qui a, en 2012, attaqué des manifestants pacifiques à la chevrotine, faisant plus de 150 blessés, et qui, 9 ans plus tard, n’a toujours pas pris la peine de s’en excuser.

C. B. Y.