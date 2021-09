Les films tunisiens retenus à la compétition officielle des JCC 2021

Le comité d’organisation de la 32e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2021) prévue d’avoir lieu du 30 octobre au 6 novembre, vient de dévoiler la liste des films tunisiens qui feront partie de la compétition officielle.

Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, lundi 20 septembre, le comité d’organisation de la 32e édition des JCC (dirigé pour la deuxième année consécutive par le cinéaste Ridha Behi) a rendu public la liste des films tunisiens retenus dans les différentes sections de la compétition officielle.

Deux comités de sélection composés d’universitaires et de critiques de cinéma se sont chargés de choisir les meilleurs films (courts et longs métrages / documentaires et fictions) qui seront en lice pour le Tanit d’or aux côtés des autres films arabes et africains.

Compétition longs métrages de fiction : « Insurrection » de Jilani Saadi, « Une histoire d’amour et de désir » de Leyla Bouzid et « Papillon d’or » d’Abdelhamid Bouchnak.

Compétition courts métrages de fiction : « Frida » de Mohamed Bouhjar , « Au pays de l’Oncle Salem » de Slim Belhiba et « Je suis Cide » de Tarek Sardi.

Compétition longs métrages documentaire : « Halal Cinéma » d’Amine Boukhris, « Papi, qu’as-tu fait de ta jeunesse? » de Akram Adouani et « Manca Moro » de Rim Temimi

Compétition courts métrages documentaire : « Touristes Hors Saison… » de Maher Hasnaoui et « Festina lenta » de Baya Mdhafer.

Fawz Benali