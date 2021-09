New York : Le ministre des Affaires étrangères Othman Jarandi participe à la commémoration du 11-Septembre

Dans le cadre des travaux de la réunion de haut niveau de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le ministre tunisien des Affaires étrangères Othman Jerandi a participé, aujourd’hui, lundi 20 septembre 2021, à la cérémonie organisée à à New York, pour la commémoration des attentats du 11-Septembre 2001.

C’est ce qu’indique un communiqué du ministère des affaires étrangères, en précisant que cette cérémonie a été l’occasion de réaffirmer la solidarité de la Tunisie avec les victimes du terrorisme et son inscription à œuvrer aussi bien au niveau national qu’international à lutter contre le terrorisme et contre toute forme d’extrémisme violent, notamment via sa présidence de la Commission de lutte contre le terrorisme relevant du Conseil de sécurité.

De nombreux chefs d’État et de gouvernement, qui participent à la 76e session de l’Assemblée générale, ont pris part à cette cérémonie, au cours de laquelle, ils ont notamment déposé des gerbes de fleurs à la mémoire des victimes des attentats du 11-Septembre, perpétrés il y a 20 ans, par des terroriste d’Al-Qaïda, et ayant fait 2977 victimes.

Y. N.