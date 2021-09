« Streams » du cinéaste tunisien Mehdi Hmili en compétition au FIFF de Namur et à La Mostra de Valencia en Espagne

Le film « Streams » du cinéaste tunisien Mehdi Hmili, a été sélectionné en compétition officielle à la 36e édition de La Mostra de Valencia en Espagne ainsi qu’au Festival international du film francophone de Namur (Fiff), en Belgique.

« Streams », présenté en première mondiale dans le cadre de la 74e édition du prestigieux Festival du Film de Locarno et qui est actuellement dans les salles au Luxembourg, figure ainsi parmi 10 longs métrages dans la compétition officielle du FIFF prévu du 1er au 8 octobre 2021 ainsi qu’à La Mostra de Valencia du cinéma Méditerranéen, qui se déroulera du 15 au 24 octobre en Espagne.

«J’ai l’immense plaisir de vous annoncer que Streams – a film by Mehdi Hmili est sélectionné en compétition officielle au Festival International du Film Francophone de Namur ❤️🎈🙏🎥 . Merci aux acteurs et aux techniciens et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce film !», a-t-il commenté le 16 septembre, avant d’annoncer samedi dernier, que son film a également été sélectionné en compétition officielle à la 36e édition de La Mostra de Valencia en Espagne : «Bravo à toute l’équipe artistique et technique !»

Projection et débat avec le public luxembourgeois pour la sortie en salles

Ce long-métrage de fiction écrit et réalisé par le Tunisien Mehdi Hmili, est une production de Yol Film House, avec MAD Solutions pour la distribution. Cette coproduction internationale entre la Tunisie, la France et le Luxembourg bénéficie du soutien de trois coproducteurs, Tarantula Luxembourg, MPM Film et Clandestino Production.

Il raconte notamment l’histoire d’Amel ouvrière dans une usine, qui vit avec son mari Tahar et leur fils Moumen, un adolescent et gardien de but talentueux.

«Afin de convaincre le patron de l’usine de la mettre en contact avec Imed, un homme d’affaires qui pourrait pistonner son fils dans le milieu du football, Amel trahit ses camarades ouvrières qui préparent une grève. Imed profite de la situation et abuse d’elle. Le scandale est retentissant. Amel est accusée d’adultère et de prostitution. Moumen, abandonné à son sort, s’enfonce dans les bas-fonds de la ville. Relâchée après des mois de prison, Amel cherche son fils dans le monde des bas-fonds et doit faire face à une société tunisienne en pleine chute libre» (FIFF).

Y. N.