Tunisie – Covid-19 : La vaccination des 12-15 ans à l’étude

Ali Mrabet, chargé de la gestion des affaires du ministère de la Santé, a déclaré, ce lundi 20 septembre 2021, que le département est en train d’étudier la possibilité de vacciner, prochainement, les enfants âgés entre 12 et 15 ans, contre la Covid-19.

Cela devrait se faire dans les établissements éducatifs, en coordination avec le ministère de l’Éducation et le comité scientifique de lutte contre la Covid-19, a-t-il indiqué sur Jawhra FM.

Rappelons qu’il y a à peu près un mois, une journée de vaccination massive a été organisée en Tunisie au profit des enfants dont l’âge est supérieur à 15 ans et inférieur à 18 ans dans les centres de vaccination anti-Covid-19.

Notons que dans plusieurs pays du monde les 12-15 ans ont déjà reçu le vaccin, et on étudie actuellement la vaccination des plus jeunes. Les vaccins à ARN messager (Pfizer et Moderna) seraient les mieux adaptés à ces catégories d’âge.

C. B. Y.